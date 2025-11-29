Na semana do aniversário, Pimenteiras anuncia organização para pagamento do 13º e folha de dezembro do funcionalismo

O chefe de gabinete da Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, Rodrigo Sordi Moreira, confirmou que o município já definiu o cronograma de pagamentos do final de ano para os servidores públicos municipais.

A informação foi repassada nesta semana ao Extra de Rondônia, garantindo previsibilidade ao funcionalismo.

De acordo com Rodrigo Sordi, o 13º salário está programado para ser pago no dia 14 de dezembro. Já o salário referente ao mês de dezembro está previsto para ser depositado entre os dias 22 e 23.

O chefe de gabinete destacou que o planejamento financeiro da prefeitura tem como objetivo assegurar que os servidores recebam seus vencimentos dentro dos prazos esperados, especialmente no período de maior demanda econômica para as famílias.

A administração municipal segue acompanhando a execução orçamentária para garantir o cumprimento das obrigações salariais e manter a regularidade dos pagamentos.