PM apreende porção de crack e prende suspeito na Praça do Geraldão em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento na Praça do Geraldão, localizada no bairro Alto Alegre, em Vilhena, ponto conhecido por ocorrências relacionadas ao comércio e consumo de drogas.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a ronda, os militares visualizaram quatro pessoas sentadas em uma das calçadas do local.

Ao perceberem a aproximação da viatura, todos se dispersaram rapidamente. Um dos envolvidos arremessou um objeto no gramado, o que motivou a abordagem.

Nada ilícito foi encontrado nas buscas pessoais, porém, no ponto onde o objeto foi arremessado, os policiais localizaram um invólucro plástico contendo uma pedra de substância semelhante ao crack.

Os abordados admitiram que estavam no local para adquirir e consumir droga. Um deles afirmou ter comprado a porção momentos antes, mas não conseguiu utilizá-la devido à chegada da polícia.

Outro envolvido, apontado como responsável pela venda, possui diversas passagens e histórico criminal, segundo a PM.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com os demais abordados.

Na delegacia, dois deles ficaram exaltados ao serem informados que aguardariam o procedimento em uma das celas, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.

Os objetos pessoais encontrados com o grupo também foram apresentados à autoridade policial.