sábado, 29 de novembro de 2025.

PM é acionada após som alto incomodar vizinhos em Vilhena

Homem assinou TCO e se comprometeu a comparecer à audiência
Homem desligou o som e assinou um TCO

Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender uma denúncia de perturbação do sossego em um imóvel no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

No local, a equipe da Rádio Patrulha encontrou um homem sentado próximo a uma caixa de som ligada em volume elevado.

Questionado, ele afirmou acreditar que o barulho não estaria incomodando os vizinhos. O abordado também é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Diante da situação, os policiais ofereceram ao homem a assinatura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele concordou e se comprometeu a comparecer à audiência já agendada pela Justiça.

