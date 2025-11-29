PM flagra adolescente consumindo álcool e narguilé durante ocorrência de som alto em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender uma denúncia de perturbação do sossego na Rua 8518, no bairro Assossette, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais constataram som em volume extremamente alto vindo do interior de uma residência.

Após diversas tentativas de contato, os responsáveis pelo imóvel atenderam a equipe e autorizaram a entrada da guarnição.

Na garagem, os militares encontraram uma adolescente e um adulto consumindo bebida alcoólica e fumando narguilé próximo a uma carretinha de som.

A menor confirmou aos policiais que estava ingerindo álcool e utilizando o dispositivo, afirmando ainda que situações semelhantes já haviam ocorrido outras vezes, com consentimento da mãe, que não foi localizada.

Diante da presença de uma adolescente em situação de risco, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Os responsáveis pelo imóvel admitiram que os equipamentos pertenciam a eles e reconheceram que permitiram o uso. Eles foram orientados sobre os riscos à saúde e sobre os ilícitos relacionados ao fornecimento e consumo de substâncias por menores.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as medidas cabíveis.