PM flagra trio em área usada para consumo de drogas e apreende porções de crack em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 29 de novembro de 2025, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento nas proximidades da Praça do Geraldão, localizada no bairro Alto Alegre, em Vilhena, área que é frequentemente utilizada para comércio e consumo de drogas.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a ronda, a guarnição da Rádio Patrulha abordou três indivíduos que estavam sentados no gramado do local. No momento da aproximação da viatura, um deles tentou esconder um objeto sob o corpo, o que motivou a abordagem.

Nas buscas pessoais, nada ilícito foi encontrado. Porém, no ponto onde o suspeito estava sentado, os policiais localizaram nove invólucros plásticos do tipo “fecho hermético”, contendo pedras de substância semelhante ao crack.

Questionados, os envolvidos admitiram que estavam no local para adquirir e consumir entorpecentes. Um deles relatou que não chegou a usar a droga porque a chegada da guarnição interrompeu a movimentação.

Ainda conforme a Polícia Militar, os abordados possuem histórico de envolvimento em crimes, e um deles descumpria condições judiciais impostas.

Diante da situação e das evidências encontradas, o suspeito que teria tentado ocultar o entorpecente recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial, junto aos outros abordados, para as providências cabíveis.