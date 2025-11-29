POLÍCIA AMBIENTAL ABRE EDITAL PARA LEILÃO DE MADEIRA APREENDIDA EM VILHENA

A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do 3º Pelotão de Polícia Ambiental de Vilhena, informa a abertura do Edital nº 03/2025/3º PEL PA/3ª CIA PA/BPA para o leilão de madeiras da essência Itaúba, desdobradas em lascas, palanques/roliços e mourões.

Ao todo, serão disponibilizados seis lotes, conforme descrito abaixo:

Lote 01 – Mourões (115 unidades), totalizando 17,0188 m³. Lance inicial: R$ 20.401,92;

Lote 02 – Mourões de 4,50 m (24 unidades), totalizando 2,58695 m³. Lance inicial: R$ 5.762,40;

Lote 03 – Mourões (42 unidades), totalizando 7,4644 m³. Lance inicial: R$ 7.451,13;

Lote 04 – Lascas (444 unidades – 37 dúzias), totalizando 14,380 m³. Lance inicial: R$ 7.451,13;

Lote 05 – Palanques/roliços, totalizando 10,6502 m³. Lance inicial: R$ 19.681,56;

Lote 06 – Mourões (19 unidades), totalizando 1,8389 m³. Lance inicial: R$ 3.370,75.

O leilão ocorrerá no dia 3 de dezembro de 2025 (quarta-feira), em sessão virtual.

Os interessados deverão encaminhar suas propostas, conforme modelo anexo ao edital, para o e-mail bpa.3pel.3cia@pm.ro.gov.br até as 9h do dia 03/12/2025.

Também será permitido enviar propostas via WhatsApp para o número (69) 99996-9080, obedecendo aos prazos e condições previstas no edital.

No dia do leilão, será disponibilizado um grupo no WhatsApp para apresentação de contrapropostas, das 9h às 11h.

Link de acesso ao grupo: (AQUI)

O edital, modelo de proposta e fotos dos lotes podem ser acessados no link: (AQUI).

>>>Edital em PDF abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>