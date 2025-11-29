Polícia Civil apreende três menores por furto em loja no Centro de Vilhena

Na manhã de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Vilhena e da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), apreendeu três menores suspeitos de furtar uma loja de roupas esportivas no Centro da cidade.

Segundo as investigações, o crime ocorreu durante a madrugada, quando os adolescentes teriam forçado a porta do estabelecimento para entrar e subtrair diversos itens, incluindo camisetas, shorts, blusas, meias, moletons, chinelos e uma mochila. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 5 mil.

A identificação de um dos menores, que já possuía passagem pela polícia, foi fundamental para o avanço das diligências, tendo sido reconhecido por meio das imagens de segurança. A partir disso, os policiais chegaram aos demais envolvidos.

Nas residências dos suspeitos, a Polícia Civil localizou todos os produtos furtados, ainda com as etiquetas da loja. Após os procedimentos na Delegacia, os itens foram devolvidos ao proprietário.

A Polícia Civil reforçou que a ação demonstra o compromisso da instituição com a segurança pública em Vilhena, atuando de forma firme no combate à criminalidade e na responsabilização dos infratores.