Rosangela Donadon garante andamento das melhorias na RO-495, entre a RO-391 e o distrito Boa Esperança

A pedido da deputada estadual Rosangela Donadon, os serviços de recuperação da RO-495 (popular Linha 85), no trecho que liga a RO-391 ao Distrito Boa Esperança, em Chupinguaia, estão sendo executados ao longo dos 40 km de rodovia.

As melhorias beneficiam moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam diariamente a via para deslocamento e escoamento da produção.

A estrada é uma das principais rotas de acesso ao Distrito Boa Esperança e também ao município de Parecis, sendo fundamental para garantir segurança e melhores condições de tráfego. As intervenções chegam em um momento importante, atendendo uma demanda essencial da população rural da região.

Entre os serviços em execução estão o encascalhamento para recomposição do revestimento primário; a conformação da plataforma por meio de patrolamento; e o levantamento do greide, corrigindo pontos mais baixos e evitando acúmulo de água, o que amplia a durabilidade da estrada. Além disso, está sendo feita a limpeza lateral da vegetação, aumentando a visibilidade e a segurança dos usuários.

As melhorias atendem também a uma indicação da vereadora Angélica Peralta, parceira de trabalho da deputada Rosangela Donadon no município de Chupinguaia. A atuação conjunta fortalece a busca por avanços estruturais que impulsionam o desenvolvimento da região.

Rosangela Donadon agradeceu o governador Marcos Rocha pelo apoio às demandas da infraestrutura rural e destacou a importância do trabalho integrado para garantir estradas seguras e trafegáveis no Cone Sul.

A parlamentar também reconheceu o empenho da equipe da 9ª Residência do DER, responsável pela execução dos serviços na RO-495, reforçando o compromisso com a qualidade de vida das famílias que dependem diariamente dessa via.