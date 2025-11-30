Adolescentes são levados à Delegacia após danos causados a residência em Vilhena

Na tarde de sábado, 29 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio na Rua dos Lírios, no bairro Parque Cidade Jardim II, em Vilhena.

No local, a moradora relatou aos policiais que sua residência vem sendo alvo, há algum tempo, de constantes atos de depredação praticados por dois adolescentes, que frequentemente arremessam pedras e pedaços de madeira contra o imóvel.

Segundo a vítima, na data da ocorrência os menores teriam retornado ao local e, novamente, lançado objetos contra a casa, resultando na quebra de algumas telhas.

A equipe policial identificou os adolescentes envolvidos e os conduziu, juntamente com seus responsáveis, até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados à autoridade competente para as providências cabíveis.

O Conselho Tutelar foi informado sobre o caso.