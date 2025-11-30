Homem denuncia agressão e roubo após suposto ataque em prédio abandonado em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 28 de novembro de 2025, por volta das 16h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar e deslocou-se até a Unidade Básica de Saúde localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, onde encontrou um homem recebendo atendimento médico após relatar ter sido vítima de agressão e roubo.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima contou que momentos antes estava nas proximidades do antigo SINE, na Avenida Celso Mazutti, acompanhado de dois indivíduos usuários de drogas. O trio teria seguido para o prédio que está abandonado, local conhecido por ser frequentado para uso de entorpecentes.

Ainda conforme o relato, já havia outro homem no local, que passou a acusá-lo de repassar informações a um grupo criminoso rival. A vítima disse ter sido imobilizada por um comparsa do suspeito, que aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”, levando-o a perder a consciência.

Ao recobrar os sentidos, o homem afirmou que estava amarrado e sendo agredido com chutes e socos por mais de um agressor. As agressões teriam cessado apenas após uma ligação recebida pelo suspeito, momento em que o grupo decidiu não matá-lo. Em seguida, a vítima relatou ter tido seu aparelho celular e uma quantia em dinheiro subtraídos.

O suspeito principal teria deixado o local em uma caminhonete escura, tomando rumo ignorado. Após conseguir se soltar, a vítima buscou ajuda na via pública e foi conduzida por populares até a UBS, onde permaneceu sob cuidados médicos e teve seus dados registrados pela equipe policial.

O caso foi documentado e encaminhado às autoridades competentes para investigação.