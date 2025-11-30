Homem é preso após injúria racial e ameaças em Colorado

Na tarde de sábado, 29 de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento localizado na Avenida Tamoios, em Colorado do Oeste, após um homem entrar no local apresentando comportamento agressivo e transtornado.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, funcionários relataram que o suspeito passou a proferir ofensas de cunho racial contra um trabalhador, utilizando insultos discriminatórios e afirmando que iria matá-lo.

Além disso, o indivíduo teria batido com força no balcão do caixa, causando medo e constrangimento aos presentes. Após fazer as ameaças, ele deixou o local dizendo que retornaria para cumpri-las.

A guarnição deslocou-se imediatamente ao endereço, mas o suspeito já havia fugido. Durante diligências, ele foi localizado em um bar na Avenida Tapajós, em frente à praça central da cidade.

No local, os policiais deram voz de prisão pelos crimes de injúria racial e ameaça. Em razão do estado de extrema agitação do suspeito, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele, da equipe policial e de terceiros.

O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde permaneceu sob responsabilidade da autoridade policial para as providências cabíveis.