Morador tem casa revirada e objetos furtados em Vilhena

Na tarde de sábado, 29 de novembro de 2025, a Central de Operações da Polícia Militar acionou a guarnição da Rádio Patrulha para averiguar uma ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua 8225, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local o morador relatou aos policiais que havia saído pela manhã para ir ao cemitério.

Ao retornar, encontrou a casa completamente revirada e percebeu a falta de um fogão cooktop de uma boca, além de algumas ferramentas. O eletrodoméstico furtado seria da marca Mondial, na cor preta.

A vítima informou ainda que não houve arrombamento, pois a porta da cozinha havia sido deixada entreaberta.

Ele também observou que uma cadeira da residência havia sido colocada junto ao muro dos fundos, que dá acesso à antiga pista de kart, indicando possível rota de fuga do autor.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que investigará o caso.