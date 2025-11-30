Moradora encontra tornozeleira eletrônica dentro de lixeira em Vilhena

Na tarde de sábado, 29 de novembro de 2025, a Central de Operações da Polícia Militar determinou que a guarnição da Rádio Patrulha se deslocasse até a Rua Carlos Sthal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após uma moradora informar ter encontrado uma tornozeleira eletrônica cortada dentro de uma lixeira.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a mulher relatou que havia saído de casa por volta das 11h para descartar o lixo domiciliar.

Ao abrir a lixeira localizada na via pública, deparou-se com o dispositivo danificado e acionou imediatamente a Polícia Militar, temendo tratar-se de violação envolvendo indivíduo submetido à monitoração eletrônica.

No local, os policiais constataram que se tratava de uma tornozeleira do sistema penitenciário e realizaram a apreensão formal do equipamento, seguindo os procedimentos necessários para preservar sua integridade.

Em seguida, a guarnição se dirigiu à Colônia Penal responsável pelo controle dos dispositivos, onde a tornozeleira foi entregue aos servidores para identificação do custodiado vinculado ao equipamento e adoção das medidas administrativas e penais cabíveis.

O caso foi registrado e encaminhado à autoridade competente.