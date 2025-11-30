PM encontra três bicicletas abandonadas às margens de estrada rural em Vilhena

Na tarde de sábado, 29 de novembro de 2025, a Polícia Militar recebeu informações de que três bicicletas estariam escondidas às margens de uma estrada na zona rural de Vilhena.

Com base na denúncia, a guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até o local indicado, onde encontrou os objetos abandonados.

Os policiais realizaram consultas para verificar possíveis registros de furto relacionados às bicicletas, porém não constava nenhuma ocorrência ou manifestação de vítimas até aquele momento.

Diante da situação, a PM registrou o caso e recolheu as bicicletas, que foram encaminhadas ao pátio do Almoxarifado Municipal, onde permanecerão até que sejam tomadas as devidas providências.