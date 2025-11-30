Trabalhadores têm pertences furtados em alojamento de empresa durante reunião em Vilhena

Na manhã de sábado, 29 de novembro de 2025, por volta das 9h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto no bairro Bodanese, em Vilhena.

A denúncia informava a subtração de objetos pertencentes a empregados de uma empresa instalada na Rua Altamir Jeremias.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os trabalhadores relataram que, entre 6h e 9h, participaram de uma reunião nas dependências da empresa, deixando o alojamento coletivo temporariamente desocupado.

Ao retornarem, perceberam que alguém havia entrado no quarto e furtado diversos pertences pessoais.

Entre os itens subtraídos estavam aparelho celular, caixa de som portátil, perfumes, chinelos, necessaire, bolsa com bijuterias e outros produtos de higiene pessoal.

Uma testemunha que estava no alojamento no horário estimado do furto declarou que dormia no momento dos fatos e não percebeu qualquer movimentação suspeita, não conseguindo fornecer informações que pudessem ajudar na identificação do autor.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou as vítimas quanto aos procedimentos legais. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que seguirá com as investigações.