Aposentada denuncia descontos indevidos após saques não reconhecidos em conta bancária em Cabixi

Uma aposentada de 61 anos procurou a Polícia Militar de Cabixi na quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, após perceber descontos indevidos em sua conta bancária.

O caso foi registrado como estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima havia sacado sua aposentadoria quando notou que o valor disponível estava abaixo do habitual.

Ao solicitar esclarecimentos ao banco, foram identificados quatro débitos não autorizados, todos realizados em Minas Gerais. As cobranças foram:

24/10/2025 – Contagem (MG): estabelecimento “Contorno do Corpo” – R$ 159,90

25/10/2025 – Belo Horizonte (MG): estabelecimento “Lagoa LG” – R$ 138,22

25/10/2025 – Ribeirão das Neves (MG): estabelecimento “Justinópolis JP” – R$ 138,22

04/11/2025 – Belo Horizonte (MG): estabelecimento “Lagoa LG” – R$ 129,90

A aposentada afirmou desconhecer as compras e relatou que não utiliza o cartão para operações online, limitando seu uso apenas ao comércio local. Ela disse ainda não saber como seus dados bancários podem ter sido acessados por terceiros.

Após registrar a ocorrência, o caso será encaminhado para investigação, a fim de identificar como os dados foram utilizados e quem realizou as transações.