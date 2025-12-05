Beleza jovem do norte: Rondônia na disputa do Miss Teen Nacional Brasil 2025

Rondônia volta a ganhar destaque no cenário da beleza nacional com a participação de Ketlyn Figueiredo, atual Miss Teen Nacional Rondônia 2025, que representará o estado no Miss Teen Nacional Brasil, concurso que será realizado nos dias 7 e 8 de dezembro, em Cuiabá (MT).
Com 15 anos, Ketlyn se destaca pela elegância, responsabilidade e pelo desejo de inspirar outras jovens da Região Norte. Natural de Porto Velho, ela possui 1,70m de altura, pesa 58 kg e segue dedicada aos estudos, com o objetivo de ingressar futuramente no curso de Odontologia. Sua trajetória nos concursos de beleza teve início na Felicittá Agency Model.
A preparação da jovem é conduzida pela agência Felicittá, dirigida por Gleice Leite, que atua há 17 anos na formação de modelos e misses em Rondônia. A agência acumula 22 títulos nacionais e cinco internacionais, reforçando sua relevância no aprimoramento técnico e comportamental de talentos da região.
A seguir, Ketlyn compartilha detalhes de sua rotina, preferências e expectativas em uma entrevista concedida como Miss Teen Nacional Rondônia 2025.
Bate-bola com Ketlyn Figueiredo – Miss Teen Nacional Rondônia 2025
Nome completo: Ketlyn Lohanna Figueiredo Nunes
Idade: 15 anos
Signo: Sagitário
Cidade: Porto Velho (RO)
Altura: 1,70m
Peso: 58 kg
Profissão: Estudante; futura odontóloga
Preferências e curiosidades
Livro favorito: O Pequeno Príncipe
Dica de beleza: “Cuide da pele, sorria e mantenha a autoestima em alta.”
O que não falta na bolsa: Gloss e perfume
Melhor lembrança: Momentos em família
Presente marcante: Festa de 15 anos
Conquista que orgulha: Representar Rondônia no Miss Brasil Teen
Bebida favorita: Sucos naturais
Sonho profissional: Ser empreendedora
Esporte: Vôlei
Comida favorita: Pizza e fricassê
Geladeira: Sempre com opções saudáveis
Time: Flamengo
Pets: Dois cachorros
Viagem inesquecível: Presidente Figueiredo (AM)
Cor favorita: Rosa
Filme: A Cinco Passos de Você
Atriz: Emma Watson
Música: Letras positivas
Lugar que deseja conhecer: Paris
Maior medo: Decepcionar quem acredita nela
Ser uma mulher do Norte é…
“Representar força, coragem e raízes profundas”.
Maior desafio como Miss Teen Rondônia:
“Equilibrar responsabilidade e autenticidade todos os dias.”
Sentimento ao representar Rondônia no Brasil:
“Gratidão e orgulho. É emocionante levar o nome do nosso estado”.
Expectativa para o Miss Teen Nacional Brasil:
“Viver uma grande experiência e mostrar a força da juventude rondoniense”.
Dica para quem sonha em ser Miss:
“Procurar a Felicittá Agency Model e acreditar no seu valor. Ser Miss não é ser perfeita, e sim verdadeira e disciplinada”.
Se vencer o Miss Teen Nacional Brasil…
“Quero inspirar jovens, representar com responsabilidade e apoiar projetos que gerem oportunidades”.
Mensagem para o Brasil:
“Brasil, acredite no seu potencial. Trago comigo a força de um povo resiliente. Juntos podemos construir um país mais justo e cheio de oportunidades”.