Comitiva de senadores e deputados tratam com presidente do STF desintrusão da terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau

Na noite de quarta-feira (4), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, recebeu em seu gabinete uma comitiva composta pelos senadores Confúcio Moura (RO), Marcos Rogério (RO), Damares Alves (DF), e pelos deputados de Rondônia Lúcio Mosquini e Sílvia Cristina, além de representantes dos agricultores dos assentamentos Jaru Uaru, Alvorada e Burareiro. O encontro teve como foco a desintrusão da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, localizada em Rondônia.

Durante a reunião, a comitiva apresentou propostas com a intenção de sensibilizar o ministro Fachin a tomar decisões favoráveis às partes envolvidas. Uma das sugestões levantadas pelo senador Confúcio Moura foi a de suspender a desintrusão nos assentamentos Alvorada e Jaru Uaru, que estão ameaçados pela decisão anterior do STF.

Confúcio Moura destacou que a questão envolve um conflito entre dois órgãos federais, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a FUNAI. Ele sugeriu que o ministro Fachin considere a necessidade de um novo georreferenciamento por satélite para esclarecer e resolver dúvidas sobre as sobreposições de áreas que se encontram, supostamente, dentro da reserva indígena.