Cristiane Lopes anuncia início da construção da Torre 5G em Extrema e celebra avanço histórico para o distrito

A tão aguardada torre de telefonia 5G do distrito de Extrema, em Rondônia, já está oficialmente em fase de construção.

A deputada federal Cristiane Lopes foi uma das principais articuladoras dessa conquista e celebra o início das obras como um marco histórico para a comunicação e o desenvolvimento da região.

Em breve, o sinal será liberado e Extrema dará um grande salto em conectividade, ampliando oportunidades, fortalecendo o comércio local e melhorando a qualidade de vida das famílias. Cristiane Lopes reforçou a importância desse avanço e o impacto direto que o 5G trará para a população.

“Este é um avanço real e concreto, que vai transformar o dia a dia da nossa população. Agradeço ao ministro das Comunicações, Frederico Filho, pelo compromisso e pela parceria que têm feito a diferença para Rondônia e para os nossos distritos”, afirmou a deputada.

Ela também destacou que essa entrega representa apenas o início de um novo ciclo de desenvolvimento para Extrema. “Se Deus quiser, ainda este ano, ou no mais tardar, no inicio de 2026, teremos a torre funcionando plenamente, atendendo todas as famílias. Seguimos firmes, trabalhando e avançando para entregar o que o nosso povo merece”, completou.

Com a chegada do 5G, Extrema deverá experimentar melhorias significativas na economia, na educação, na saúde, na segurança e no cotidiano das pessoas que dependem de internet estável para estudar, trabalhar ou se comunicar.

A deputada reafirmou seu compromisso com o distrito e com todo o estado de Rondônia, garantindo que continuará lutando para levar tecnologia, oportunidades e progresso a cada comunidade.