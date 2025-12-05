Diarista vive dias difíceis após acidente grave e busca apoio da comunidade em Vilhena

A equipe do Extra de Rondônia visitou a residência da moradora, localizada no bairro Maria Moura, onde ela relatou com detalhes as dificuldades enfrentadas desde o acidente.

A moradora de Vilhena, Vanessa Souza Gomes, que trabalhava como diarista, é casada e tem o marido que mantém uma pequena bicicletaria em frente à residência. Ela segue em recuperação após um grave acidente ocorrido em 6 de agosto.

Segundo relatou, sua motocicleta foi atingida por uma caminhonete enquanto ela estava com a filha de seis anos. A criança não sofreu ferimentos, porém Vanessa teve fraturas graves na perna, necessitando da implantação de mais de 20 parafusos e de uma placa que se estende do joelho ao pé.

De acordo com a própria paciente, o laudo médico aponta a necessidade de aproximadamente 30 sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos e voltar a andar. Ela afirma que depende do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que foi informada de que o encaminhamento só deve ser realizado após o período de Ano-Novo.

Vanessa, mãe de três crianças, relata também que necessita de doações de cestas básicas ou contribuições via PIX, já que está impossibilitada de trabalhar durante o processo de reabilitação.

As doações podem ser enviadas por meio da chave PIX: vanessasj30@gmail.com.

Pessoas que desejarem oferecer ajuda presencialmente podem solicitar o endereço diretamente à família, que disponibilizou o numero: (69) 9 9251-2014 para repassar a localização aos interessados.