Eyder Brasil apoia Festa de Confraternização dos Jornalistas de Rondônia 2025

O deputado estadual Eyder Brasil confirmou apoio à 13ª Festa de Confraternização dos Jornalistas de Rondônia, evento tradicional da categoria. A celebração reúne profissionais da imprensa de todo o estado e destina parte da arrecadação para ajudar jornalistas que enfrentam dificuldades financeiras, além de contribuir com o Núcleo de Apoio às Crianças com Câncer (NACC).

Ao longo de 2025, Eyder Brasil ampliou sua atuação junto aos comunicadores. O parlamentar foi responsável pela entrega de Votos de Louvor para cerca de 400 profissionais que se destacaram pelo trabalho prestado à sociedade rondoniense, reconhecendo a relevância do jornalismo na vida pública do estado. Além disso, apresentou um projeto no âmbito do PROAMPE, voltado à inclusão de jornalistas no programa de fomento para microempreendedores, iniciativa que busca facilitar o acesso da categoria a crédito comcondições mais acessíveis.

“Os jornalistas cumprem um papel fundamental, garantindo informação de qualidade e acompanhando de perto tudo o que acontece no nosso estado. Participar dessa festa solidária é uma forma de valorizar esse trabalho e contribuir com quem mais precisa”, afirmou o deputado.