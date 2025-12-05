Homem é preso por furto e por descumprir medida protetiva em Cabixi

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, em Cabixi, após ser apontado como autor de um furto ocorrido na noite anterior e por descumprir medida protetiva de urgência.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o crime aconteceu por volta das 20h40 de quinta-feira (4), quando imagens de monitoramento da SEJUS, em Colorado do Oeste, registraram o suspeito entrando na residência da vítima. As informações foram repassadas à Polícia Militar às 00h25, dando início às diligências.

A equipe policial localizou o suspeito por volta das 06h, na residência onde ele havia se mudado recentemente, o que dificultou sua localização inicial.

Questionado, o suspeito entregou os objetos furtados, que estavam escondidos no imóvel. Foram recuperados: um celular Samsung, um celular Samsung A03, um celular Samsung A6, um carregador Samsung de cor preta e um carregador Samsung de cor branca.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito possuía medida restritiva de direitos e também uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da própria esposa, que estava presente no local. O documento, porém, não foi localizado pela mulher no momento da ação policial.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de furto, descumprimento de medida protetiva e desobediência às restrições judiciais.

Ele foi conduzido à UNISP de Colorado do Oeste para as providências legais.