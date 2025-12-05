Van odontológica é entregue a São Francisco do Guaporé por emenda da deputada Lebrinha

Foi entregue ao município de São Francisco do Guaporé uma van odontológica no valor de R$ 513.625,00. A aquisição ocorreu a partir de emenda parlamentar destinada pela deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil), atendendo solicitação dos vereadores parceiros do município.

O veículo ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com informações repassadas à parlamentar, está em tramitação um projeto de lei que permitirá o uso da van para atender estudantes e fortalecer o atendimento à rede de ensino local.

Segundo Lebrinha, o investimento atende uma demanda direta da população e reforça o compromisso com a saúde pública.

“Nosso objetivo é garantir que os serviços odontológicos cheguem a quem mais precisa. A van dará suporte ao município e ampliará o cuidado com as crianças e com toda a comunidade escolar”, afirmou a deputada.

A parlamentar agradeceu o apoio institucional envolvido na entrega do veículo, destacou a participação do Governo de Rondônia no processo e afirmou que acompanhará de perto as próximas etapas, garantindo atenção contínua às demandas locais.