PF prende motorista com munições durante fiscalização e deflagra operação contra esquema de migração ilegal em RO

Na última sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia, Polícia Rodoviária Federal e CCPI Amazônia, prendeu um homem durante operação de comando estático realizada no km 910 da BR-364, no município de Nova Mamoré.

Durante a abordagem ao veículo, as equipes localizaram e apreenderam munições, além de valores em moeda nacional e estrangeira. O motorista, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim para os procedimentos de praxe.

Ainda na sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Yankee 2, destinada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de Rondônia. A ação apura a atuação de indivíduos e empresas suspeitos de integrar um esquema estruturado de promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, além de possíveis crimes relacionados, como lavagem de capitais.

A investigação é um desdobramento da primeira fase da Operação Yankee, reforçada por novos elementos colhidos ao longo das diligências. Conforme a PF, foram identificadas transações financeiras suspeitas, vínculos entre empresas de turismo e migrantes detidos no exterior, uso de endereços eletrônicos das empresas investigadas para emissão de passaportes e transferências patrimoniais realizadas próximo à data de saída de alguns migrantes do país.

As medidas visam identificar a dinâmica operacional do grupo, rastrear fluxos financeiros e determinar o envolvimento de terceiros, além de responsabilizar todos os agentes ligados ao esquema criminoso.