Após denúncia de Camargo, repasse para atendimento neonatal é agilizado

Após denúncia pública e cobrança direta do deputado estadual Delegado Camargo, o Governo do Estado de Rondônia encaminhou medida para viabilizar o pagamento à empresa responsável pelos atendimentos de pediatria e neonatologia no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho. A iniciativa ocorre somente após a iminência de paralisação dos serviços, situação que colocaria em risco a vida de centenas de recém-nascidos, bebês e crianças.

O Estado de Rondônia está há meses sem efetuar os pagamentos devidos à empresa NGM Especializada, responsável pela prestação de serviços médicos de pediatria e neonatologia no Hospital de Base. Em 25 de novembro de 2025, a empresa comunicou formalmente à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) que manteria a prestação dos serviços apenas até o último dia do mês, em razão da ausência de contrato vigente e da grave inadimplência por parte do governo estadual.

A inadimplência do Estado coloca em risco direto a vida de centenas de bebês, recém-nascidos e crianças atendidas diariamente na unidade. Não é a primeira vez que o Governo de Rondônia deixa de cumprir compromissos na área da saúde. Recentemente, o Hospital Filantrópico Santa Marcelina permaneceu meses sem receber repasses, situação que quase resultou na paralisação das atividades e colocou em risco o atendimento de milhares de pacientes. Somente após cobranças firmes do deputado Delegado Camargo o Estado quitou parte da dívida.

Diante dessa nova inadimplência, o parlamentar intensificou as cobranças e exigiu que o Governo do Estado honrasse suas obrigações. Para o deputado, atrasos dessa natureza são inadmissíveis, pois comprometem serviços essenciais e colocam vidas em risco, especialmente de crianças e recém-nascidos que dependem diretamente desses atendimentos.

Durante reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), Delegado Camargo cobrou publicamente o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, para que resolvesse o problema com urgência. O deputado tem sido incisivo em suas críticas à condução da saúde estadual, classificando a situação como um verdadeiro apagão na gestão, marcado por falhas administrativas, atrasos de pagamentos e falta de planejamento.

A pressão surtiu efeito. Durante a sessão ordinária do dia 9 de dezembro, o Governo do Estado encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa prevendo o remanejamento de recursos para o pagamento de prestadores de serviços médicos de pediatria e neonatologia. Para Delegado Camargo, a medida evidencia a ineficiência da gestão estadual, que atrasou os pagamentos, ignorou alertas e só buscou uma solução após a crise se tornar pública, transferindo recursos de uma secretaria para outra.

O deputado Delegado Camargo tem se destacado pelas constantes fiscalizações na área da saúde, realizando vistorias presenciais em unidades hospitalares. Em inspeção recente no Hospital João Paulo II, constatou superlotação, falta de estrutura mínima para pacientes e profissionais, além de sobrecarga de trabalho das equipes. Defensor da valorização dos profissionais da saúde, o parlamentar ressalta que o sistema ainda funciona graças ao empenho dos servidores. Segundo o deputado, se não fossem os profissionais da saúde, o sistema público de Rondônia já teria parado há muito tempo pela absoluta falta de gestão do governo do Estado.

Paralelamente a essas ações, Delegado Camargo é autor do pedido de criação da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa de Rondônia. A comissão tem como objetivo investigar a destinação dos recursos da saúde, a execução orçamentária da Secretaria de Estado da Saúde e as causas da crise enfrentada pelo sistema público estadual. O projeto encontra-se em fase de coleta de assinaturas e já conta com a assinatura do proponente, Delegado Camargo, dependendo agora do apoio dos demais parlamentares para que a CPI seja oficialmente instalada.