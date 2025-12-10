Bicicleta é furtada em frente a consultório odontológico em Cabixi

Na noite de terça-feira, 9 de dezembro de 2025, uma moradora de Cabixi procurou o quartel da Polícia Militar para registrar o furto de sua bicicleta, que havia sido deixada em frente a um consultório odontológico onde trabalha.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que chegou ao local por volta das 13h e estacionou a bicicleta marca Cairu, cor preta, aro 29 e 18 marchas do lado de fora do consultório. Ao encerrar o expediente, constatou que o veículo não estava mais no local.

Ela ainda realizou buscas nas imediações, mas não conseguiu localizar o bem até o momento do registro.

A guarnição orientou a vítima sobre os procedimentos legais e formalizou a ocorrência para posterior apuração pela Polícia Civil.