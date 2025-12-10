Bicicleta é furtada em frente a estabelecimento comercial no bairro São José em Vilhena

Na noite de terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de bicicleta em frente a um estabelecimento comercial localizado na Rua Jamari, no bairro São José, em Vilhena.
Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia estacionado a bicicleta, modelo masculino, aro 29 e de cor verde, na entrada do local enquanto realizava compras. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado.
A guarnição colheu as informações necessárias, realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar a bicicleta nem identificar possíveis suspeitos.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.