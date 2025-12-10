Botija de gás é furtada de residência no bairro União e suspeito é detido pela PM em Vilhena

Na noite de terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma residência no bairro União, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a moradora relatou que, ao chegar em casa por volta das 19h, percebeu que alguém havia invadido o imóvel e furtado uma botija de gás recém-carregada.

A vítima possui sistema de monitoramento e apresentou à guarnição as imagens que registraram a ação do criminoso.

Pelos registros, o autor entrou na residência por volta das 15h, pulando o muro e retirando a botija, que foi colocada em uma bicicleta de cor escura, com marchas e sem garupa. Em seguida, o suspeito deixou o local em direção não identificada. Ele trajava calça e camisa azuis.

Uma testemunha informou à polícia que o possível autor seria um indivíduo morador de uma chácara próxima. Com base nessas informações, a guarnição realizou diligências e localizou o suspeito na casa de familiares, na Linha 135, próxima ao bairro União. Ele estava com uma bicicleta semelhante à utilizada no crime, conforme as imagens apresentadas.

Durante a abordagem, a botija de gás não foi encontrada e não havia indícios de que o objeto ainda estivesse em sua posse. Questionado, o suspeito negou o furto e não conseguiu explicar de forma clara suas atividades no horário aproximado da ação registrada pelas câmeras.

A vítima informou que nenhum outro bem foi levado da residência. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.