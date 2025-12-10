Em parceria inédita Hospital Cooperar passa a realizar Hemodinâmica pelo SUS em Vilhena

Vilhena acaba de conquistar um avanço histórico na saúde. A partir de agora, o Hospital Cooperar passa a oferecer exames e procedimentos de Hemodinâmica cardiológica, neurológica e vascular para pacientes atendidos pelo SUS, colocando o município em um novo patamar no cuidado de média e alta complexidade. O hospital integra um conjunto de iniciativas idealizadas pela Sicoob Credisul.

A liberação do serviço foi oficializada na segunda-feira, 8 de dezembro, com a assinatura do documento que consolida a parceria entre o hospital e o Governo de Rondônia. Com o convênio, o Estado passa a contratar os serviços do Hospital Cooperar, ficando todo o gerenciamento, incluindo encaminhamento e regulação dos pacientes, sob responsabilidade exclusiva da regulação estadual.

O deputado federal Thiago Flores destacou o impacto da novidade para a região. “Atendendo a uma demanda apresentada por Vilmar Saúgo e Ivan Capra, conseguimos avançar e garantir mais uma melhoria importante para a saúde de Vilhena. Essa parceria amplia o acesso e fortalece a rede pública.”

Para o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, a habilitação da Hemodinâmica representa mais autonomia e segurança aos pacientes. “Com essa autorização, damos um passo importante. A partir de agora, quem depende do SUS tem acesso à Hemodinâmica aqui mesmo em Vilhena, sem precisar enfrentar longas viagens para conseguir um diagnóstico ou iniciar um tratamento. É uma conquista que reduz distância e tempo de espera, e isso faz toda a diferença na vida de quem precisa de cuidado rápido e seguro.”

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, celebrou o início de um novo ciclo para o hospital e para o Cone Sul. “Somos gratos ao deputado Luizinho Goebel, ao deputado Thiago Flores e ao secretário Coronel Jefferson pelo apoio. Para toda a região atendida pelo Cooperar, essa é uma conquista enorme. Quando idealizamos o hospital, sonhávamos com esse momento, oferecer serviços de alta complexidade perto da nossa gente.”

Com a chegada da Hemodinâmica pelo SUS, Vilhena se torna referência no atendimento regional, reduzindo deslocamentos e garantindo que vidas sejam cuidadas com mais rapidez, tecnologia e eficiência dentro do próprio município.