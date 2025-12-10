IFRO lança Projeto Plena Visão e leva atendimento oftalmológico gratuito para milhares de rondonienses

O programa oferece consultas, exames especializados e entrega de óculos, ampliando o cuidado visual para comunidades em situação de vulnerabilidade — especialmente na Zona Leste da capital.

Graças ao apoio da bancada federal rondoniense, o Plena Visão foi estruturado para funcionar de forma ampla e contínua. O senador Confúcio Moura, médico e defensor histórico de políticas de saúde, destinou R$ 1,5 milhão, recurso que permitirá realizar mais de 7 mil atendimentos, incluindo consultas, exames e a entrega de 1.703 óculos.

“Como médico, sei o quanto a saúde da visão impacta diretamente a vida das pessoas. Muitas vezes, um simples par de óculos ou um diagnóstico precoce transforma trajetórias. O Plena Visão aproxima esse cuidado de quem mais precisa, e fico muito feliz em contribuir para torná-lo realidade”, destacou Confúcio.

Além dele, o deputado federal Maurício Carvalho destinou R$ 1,312 milhão, e o ex-deputado Lebrão, R$ 500 mil — recursos fundamentais para estruturar o projeto em diferentes regiões do estado.

Para o reitor do IFRO, Moisés Rosa, o Plena Visão representa um avanço histórico no impacto social da instituição.

“Não estamos apenas oferecendo atendimento. Estamos construindo cidadania, prevenindo problemas de visão e ampliando o cuidado com milhares de famílias. Esse projeto só foi possível graças à parceria entre o IFRO e os representantes políticos de Rondônia.”

Atuação em seis municípios

O Plena Visão atenderá moradores de seis cidades estratégicas de Rondônia:

Porto Velho

Guajará-Mirim

Nova Mamoré

Candeias do Jamari

São Miguel do Guaporé

Chupinguaia

A seleção levou em conta indicadores sociais, importância regional e alcance populacional, garantindo que diferentes áreas do estado sejam beneficiadas.

Lançamento aberto ao público

O evento de lançamento é aberto à comunidade e contará com autoridades, servidores, estudantes e moradores da região.