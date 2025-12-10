Medicina da FIMCA forma 90 novos médicos em cerimônia no Teatro Palácio das Artes

A noite do último dia 09 de dezembro marcou um momento especial para o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA. A Colação de Grau da Turma XVII do curso de Medicina reuniu familiares, amigos e autoridades no Teatro Palácio das Artes, celebrando a formação de 90 novos médicos, que agora ingressam em suas trajetórias profissionais.

A cerimônia foi conduzida pelo Dr. Maurício Carvalho, vice-reitor da FIMCA, que destacou a importância do momento para os formandos e para as famílias que os acompanharam ao longo da jornada acadêmica.

“Vocês são abençoados, cada um de vocês. Hoje, só agradeço às suas famílias e aos seus amigos por acreditarem no Grupo Educacional Aparício Carvalho, na FIMCA, na nossa família. Eu espero que tenhamos feito valer todo o esforço das famílias de vocês. Parabéns aos novos médicos”.

A mesa de honra foi composta por Dr. Maurício Carvalho, Dra. Nelice Batistelli (Diretora Acadêmica), Dra. Vanessa Ferraz (Coordenadora do curso de Medicina) e Prof. Luis Ibanor Souza (Assessor da Reitoria).

Em seu discurso, a Dra. Nelice Batistelli reforçou o orgulho institucional pela trajetória da turma. “Desejamos aos novos médicos um futuro muito feliz, muito promissor, muito realizador. Nós estaremos sempre ao lado deles, torcendo pelo seu sucesso”.

Representando a Reitoria, o Prof. Luis Ibanor Souza destacou o significado institucional da formatura. “Esse momento representa para a gente o cumprimento de uma missão acadêmica essencial para a nossa instituição: formar profissionais altamente qualificados, éticos e preparados para atuar com excelência no cuidado à saúde da população no estado de Rondônia e no Brasil”.

A cerimônia seguiu com juramento, homenagens e a outorga dos graus, emocionando o público presente. Além de celebrar a conquista dos formandos, o evento reforçou a notoriedade do curso de Medicina da FIMCA, recentemente reconhecido pelo MEC/INEP como o melhor conceito em Rondônia e um dos dois melhores cursos de Medicina da Região Norte

Com a missão de educar para servir, a FIMCA celebra mais uma turma preparada para atuar com excelência, ética e compromisso social, reafirmando seu papel de destaque na educação superior da Amazônia Ocidental.