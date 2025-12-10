Moradora cai em golpe após receber ligação de falso funcionário de instituição financeira em Corumbiara

Na manhã desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, uma moradora da zona rural de Corumbiara procurou o quartel da Polícia Militar para denunciar que havia sido vítima de um golpe aplicado por telefone.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a mulher relatou que estava em sua residência, quando recebeu uma ligação de um indivíduo que se apresentou como funcionário de uma instituição financeira.

O golpista afirmou que havia supostas pendências envolvendo o nome da vítima e que terceiros teriam tentado abrir uma conta bancária utilizando seus dados, gerando dívidas.

Usando esse argumento, o criminoso a convenceu a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 220,00 para uma empresa, alegando tratar-se de um procedimento necessário para regularizar a situação.

Após o primeiro pagamento, ele passou a solicitar novos dados bancários e outras transferências, afirmando que eram necessárias para “sanar as demais dívidas”.

A vítima desconfiou da insistência e das exigências do suposto atendente, interrompeu o contato e buscou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

O caso foi formalizado e será encaminhado para investigação.