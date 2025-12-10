PM é acionada após homem denunciar irmã por furto em Vilhena; suspeita é usuária de drogas

Na manhã de terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua 8216, no bairro Barão do Melgaço I, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a solicitação foi feita por um morador que relatou que sua irmã havia chegado à residência portando diversos produtos alimentícios e cosméticos de procedência duvidosa.

Segundo o denunciante, ao ser questionada sobre a origem dos itens, a mulher afirmou que se tratava de objetos furtados, sem informar onde o crime teria ocorrido. Temendo a configuração de flagrante, o morador acionou o 190 para comunicar a situação.

Antes da chegada da guarnição, a suspeita fugiu do local, deixando para trás todos os produtos mencionados. A equipe da Rádio Patrulha compareceu ao endereço, constatou os fatos relatados e preservou os materiais abandonados.

O registro da ocorrência destacou o risco à ordem pública diante da circulação de itens obtidos por meio de furto. A polícia seguirá apurando o caso.