PM prende homem após furto em loja na Melvin Jones em Vilhena

Na madrugada de terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o alarme do estabelecimento disparou, acionando o proprietário por meio do celular.

Ao acessar as câmeras de monitoramento, ele conseguiu visualizar em tempo real um homem arrombando a porta e subtraindo diversas peças de roupa e outros objetos.

Enquanto seguia para o comércio, o solicitante manteve contato com a PM, informando sobre o crime e o trajeto tomado pelo suspeito. Uma testemunha que também chegou ao local flagrou o indivíduo tentando fugir com uma bolsa contendo peças de roupas, carteiras e uma caixa de som. Ao anunciar que chamaria a polícia, a testemunha fez com que o autor abandonasse os produtos e fugisse.

A guarnição, de posse das características repassadas, realizou buscas pela região e conseguiu localizar e capturar o suspeito, que ainda carregava uma bermuda jeans furtada da loja.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.