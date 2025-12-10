Veículo fica destruído após incêndio em propriedade rural de Vilhena

Na madrugada desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, um veículo foi destruído por um incêndio em uma propriedade rural localizada na Estrada Velha de Colorado, próximo à serra, na zona rural de Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima e uma testemunha estavam dormindo quando foram acordadas por um forte estrondo, seguido de um clarão e cheiro intenso de fumaça.

Ao saírem da residência, perceberam que a caminhonete modelo L200 Sport, de cor vermelha estava em chamas na parte dianteira, na região do motor.

As vítimas tentaram controlar o fogo utilizando uma mangueira com água, porém o incêndio resultou praticamente na perda total do veículo. Não há indícios de que o sinistro tenha sido provocado de forma criminosa.

Devido ao difícil acesso e às condições precárias da estrada, a guarnição do Grupamento da Polícia Militar do Distrito de Nova Conquista não se deslocou até o local, mas registrou a ocorrência com base nos dados e documentos apresentados pelo proprietário, que pretende solicitar a baixa permanente do registro do veículo junto ao órgão de trânsito.

A ocorrência foi formalizada para as providências cabíveis.