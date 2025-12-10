Venezuelanos agradecem apoio jurídico gratuito da OAB para obtenção de documento de identificação em Vilhena

Com o objetivo de garantir e proteger os direitos dos imigrantes no país, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Vilhena, criou em 2023 a Comissão de Direitos Humanos e Direito Internacional (CDHDI), dedicando-se a ações contínuas de apoio às pessoas imigrantes, cuja presença no Brasil tem crescido diariamente.

Nesta semana, os venezuelanos Brayan Duarte Rangel e Celina del Valle Vallenilla expressaram sua gratidão pelo apoio da OAB após conseguirem regularizar sua situação no país.

Brayan obteve o Protocolo do Registro Nacional de Migrante (RNE), enquanto Celina recebeu a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM). Ambos os documentos, emitidos pela Polícia Federal após coleta de dados biométricos, comprovam a identidade e a situação migratória regular no Brasil.

Os venezuelanos se reuniram para agradecer o apoio da OAB de Vilhena, representada pelo advogado Esteban Vera Labajos, presidente da CDHDI.

Para Esteban, a questão dos imigrantes venezuelanos no Brasil é de extrema relevância social atualmente, pois muitos chegam a Vilhena e fazem parte do cotidiano local. Há também aqueles que apenas passam pela cidade, seguindo rumo ao sul do país. “Os imigrantes venezuelanos chegam constantemente ao Brasil, não por vontade própria, mas por necessidade extrema, buscando uma vida digna, segurança e oportunidades de trabalho. São seres humanos que precisam do nosso apoio. E nós, da OAB, estamos aqui para garantir a proteção de seus direitos”, afirmou o advogado, que destaca o tema em sua Tese de Doutorado, atualmente em fase final.