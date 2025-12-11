Adolescente é apreendido após passar trote na polícia Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma suposta ocorrência de roubo na Avenida Ignez Rosella, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço informado, a equipe realizou buscas na tentativa de localizar a vítima, porém ninguém foi encontrado.

A Central de Operações estabeleceu novo contato telefônico com a pessoa que havia solicitado o atendimento e repassou à guarnição um segundo local para verificação.

Ao retornar ao endereço inicial, um adolescente se apresentou aos policiais afirmando saber detalhes da ocorrência e questionando se a guarnição buscava uma bicicleta azul com cestinha. Ele relatou ainda que conhecia o proprietário do veículo, que estaria em seu quintal.

Enquanto a suposta vítima ainda não era localizada, a Central transmitiu nova informação, indicando outro endereço. No caminho, os policiais avistaram novamente o adolescente transitando pela via e decidiram abordá-lo para esclarecimentos.

Durante a abordagem, um dos militares ligou diretamente para o número que estava em contato com a Central se passando pela vítima de roubo. No mesmo instante, o celular do jovem começou a tocar, exibindo na tela a chamada do policial.

Diante da situação, o adolescente confessou que havia passado informações falsas à PM e que toda a ocorrência de roubo era um trote. Ele também revelou que, em outras datas, realizou diversas ligações enganosas, relatando supostas brigas, agressões e até pessoas feridas, sempre indicando o endereço de sua própria residência, afirmando achar graça em mobilizar a polícia sem motivo.

O jovem informou ainda que havia uma bicicleta de procedência duvidosa em sua casa, do modelo Cairu Genova com cestinha, alegando não saber a origem do objeto. A bicicleta foi apreendida.

O adolescente, que estava sozinho no momento da abordagem, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) junto com o aparelho celular usado nos trotes, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.