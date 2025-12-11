Arma falha e mulher escapa de tentativa de assassinato em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua das Rosas, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, no cruzamento com a Rua das Magnólias, os policiais encontraram a vítima, que relatou que um homem pardo, vestindo roupas pretas e utilizando capacete, se aproximou do portão de sua residência minutos antes da chegada da guarnição.

O suspeito chamou pela vítima e perguntou se ela era irmã de um homem recolhido no Presídio Cone Sul. Após a confirmação, o agressor afirmou que o detento teria sofrido um acidente e estaria “entre a vida e a morte”.

Desconfiada da informação, a vítima contestou a veracidade da história, momento em que o suspeito disse possuir uma matéria jornalística que comprovava o fato e pediu que ela se aproximasse para ver o conteúdo em seu celular.

Ao questionar como poderia existir notícia tão recente, o indivíduo guardou o aparelho, sacou uma pistola preta e anunciou um assalto, ordenando que a vítima não corresse.

Ao tentar abrir o portão, a pessoa atacada viu o agressor aproximar a arma de seu rosto e acionar o gatilho, porém o disparo não ocorreu. Diante da ameaça iminente, a vítima correu para dentro do imóvel e trancou-se.

O suspeito teria então pulado o muro ou portão e tentado entrar na residência, danificando a porta de madeira ao desferir golpes contra ela. Sem conseguir acesso, fugiu em direção desconhecida.

A vítima relatou ainda ter visto algo parecido com uma tornozeleira eletrônica em uma das pernas do agressor, embora não tenha certeza devido à baixa visibilidade.

Durante a varredura no local, os policiais encontraram duas munições calibre .40 intactas próximas ao portão da residência. A ocorrência foi registrada e as buscas pelo suspeito continuam.