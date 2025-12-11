Atendendo pedidos de Luizinho Goebel, governador entrega benefícios e inaugura o “Tudo Aqui” neste sábado em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel acompanhará o governador Marcos Rocha neste sábado (13) em uma série de compromissos oficiais nos municípios de Colorado do Oeste e Vilhena, no Cone Sul de Rondônia.

A agenda inclui a entrega de benefícios e investimentos solicitados pelo parlamentar ao Governo do Estado para atender demandas da região.

A programação tem início às 9h30, na Escola Paulo de Assis Ribeiro, em Colorado do Oeste. No local, Luizinho Goebel participará, ao lado do governador, da entrega de benefícios e investimentos estaduais que atendem pedidos apresentados pelo deputado, voltados para áreas essenciais do município. As ações integram o conjunto de melhorias defendido pelo parlamentar para fortalecer a infraestrutura e ampliar a qualidade dos serviços públicos no interior.

Às 16h, a comitiva segue para Vilhena, onde será inaugurado o novo espaço do programa Tudo Aqui, no Park Shopping Vilhena. A implantação da unidade atende indicação formal do deputado Luizinho Goebel, que vem trabalhando para ampliar o acesso da população a serviços públicos essenciais na região.

A nova unidade reunirá diversos atendimentos do Governo de Rondônia em um único local, oferecendo mais agilidade e comodidade aos moradores.

Segundo Luizinho Goebel, a agenda representa avanços alinhados às demandas que ele tem apresentado ao governo.

“Esses investimentos fortalecem os serviços públicos e garantem mais qualidade de atendimento para a população. Seguimos trabalhando para levar melhorias concretas para todos os municípios do Cone Sul e de Rondônia”, afirmou o deputado.

A visita do governador ao Cone Sul, acompanhada pelo deputado, reforça a execução de ações solicitadas por Goebel e amplia os investimentos direcionados à infraestrutura, ao atendimento ao cidadão e ao desenvolvimento dos municípios da região.