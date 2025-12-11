Bicicleta é furtada em estacionamento de unidade de saúde em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de bicicleta na Avenida Presidente Nasser, bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou aos policiais que havia deixado sua bicicleta da marca Cairu, de cor vermelha e modelo masculino, no bicicletário de uma unidade de saúde e entrou para receber atendimento médico. Ao retornar, após o término da consulta, percebeu que o veículo não estava mais no local.

A vítima informou ainda que o posto de saúde não possui câmeras de segurança ou qualquer outro sistema de monitoramento que pudesse auxiliar na identificação do autor do furto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.