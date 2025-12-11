Deputada Lebrinha verifica execução da ampliação do Hospital Regional em São Francisco

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve nesta quarta-feira (10) em agenda no município de São Francisco do Guaporé, onde verificou a execução da obra de ampliação do Hospital Regional. A visita contou com a presença do engenheiro responsável, Jean, da diretora da unidade, Jéssica, do vereador Márcio e do irmão da parlamentar, Lebrinho.

A parlamentar acompanha o andamento da obra desde o início e destacou a importância da intervenção para o sistema de saúde da região. “Estamos acompanhando esta obra desde o início porque ela representa um investimento essencial para a região. Nosso trabalho é garantir que a estrutura seja entregue com qualidade e dentro das necessidades do hospital”, afirmou.

Lebrinha agradeceu o apoio da Secretaria de Estado da Saúde no desenvolvimento do projeto. A deputada reconheceu o trabalho do secretário coronel Jefferson e do governador coronel Marcos Rocha pela parceria institucional e pelo compromisso com ações que contribuem para o fortalecimento dos municípios de Rondônia.