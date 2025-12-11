Esquerda e Direita “medem forças” com eventos políticos neste sábado em Vilhena

Vilhena será o centro das atenções políticas de Rondônia neste sábado, 13 de dezembro, quando dois grandes eventos partidários — um do campo progressista e outro do campo conservador — ocorrerão simultaneamente no município.

A concentração de atividades destaca o fortalecimento das articulações para as eleições de 2026 no Cone Sul do estado.

A partir das 8h, a Frente Progressista “Caminhada Esperança” promove em Vilhena seu encontro regional, reunindo nove partidos: MDB, PT, PDT, PSB, PSOL, Partido Verde, PCdoB, Cidadania e Rede. O movimento é liderado pelo senador Confúcio Moura (MDB) e pelo ex-senador Acir Gurgacz (PDT).

O encontro integra uma agenda que já passou por Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Guajará-Mirim e Cacoal. Em Vilhena, deve atrair lideranças de Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras e Cabixi.

O evento contará com a presença de Confúcio Moura, Acir Gurgacz, da deputada Cláudia de Jesus (PT), dirigentes partidários, lideranças sindicais e representantes de movimentos sociais. As lideranças também devem conceder entrevista coletiva para detalhar metas e estratégias para 2026.

Por outro lado, também no sábado, às 14h30, o PL Mulher realizará seu primeiro grande encontro no município, no Espaço Kids, localizado atrás da APAE. O evento é aberto ao público feminino e abordará participação política, representatividade e fortalecimento de lideranças.

A organização local é liderada por Dora Leal, presidente municipal do PL Mulher e pré-candidata a deputada estadual. Com mais de três décadas de atuação social em Vilhena, Dora destaca que o público tem demonstrado grande interesse. “A expectativa é alta, porque será o primeiro evento oficial do PL Mulher em Vilhena. Muitas mulheres já procuraram informações para participar e conhecer mais sobre o movimento”, informou ao Extra de Rondônia.

A presidente estadual do PL Mulher, a vilhenense Sandra Melo, divulga o encontro e reforça a importância da formação de novas lideranças femininas, lembrando que o movimento ganhou força após a passagem de Michelle Bolsonaro por Ji-Paraná.

Entre os convidados estão figuras de destaque do PL, como o senador Jaime Bagattoli e o presidente estadual do partido, Marcos Rogério.