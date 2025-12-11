Ezequiel Neiva anuncia liberação de R$ 2 milhões para revestimento asfáltico em Cerejeiras

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a liberação de R$ 2 milhões destinados ao revestimento asfáltico de cerca de 10 quilômetros de vias urbanas em Cerejeiras. O recurso, viabilizado pelo parlamentar, já está depositado na conta da prefeitura do município. A demanda atende solicitação dos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio e Zeca Rolista.

Segundo o parlamentar, o investimento permitirá melhorias significativas na malha viária local. “São dois milhões para que a prefeitura municipal possa fazer o microrrevestimento, recuperar e melhorar as ruas da cidade, dando uma sobrevida para essas vias”, destacou Ezequiel Neiva.

O deputado também agradeceu ao governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), pela liberação dos recursos. “Agradeço ao nosso governador Marcos Rocha (União Brasil), que vem pagando nossas emendas e nossos recursos, fazendo parte dessa história de desenvolvimento da nossa cidade. Aos nossos vereadores e nossos parceiros, é sempre bom ajudar Cerejeiras”, frisou.

No último mês, Ezequiel Neiva esteve em Cerejeiras inspecionando as obras de pavimentação na cidade (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O prefeito de Cerejeiras, Sinésio José (União Brasil), destacou a importância da parceria com o parlamentar para o avanço das obras no município. “Quero agradecer ao deputado por sua atuação junto ao governo do estado garantindo mais R$ 2 milhões em revestimento de asfalto para o nosso município”, afirmou.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) reforçou que a união política tem impulsionado novos investimentos. “Contamos com um deputado que é parceiro do Cone Sul e especialmente de Cerejeiras, que aliado ao nosso governador, ao prefeito Sinésio José e aos nossos vereadores, estão contribuindo para uma nova era de investimentos e obras em nossa cidade”, finalizou.