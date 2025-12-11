Idoso é encontrado morto dentro de apartamento em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação de um idoso encontrado caído dentro de um apartamento em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição manteve contato com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que já prestava atendimento.

Segundo os bombeiros, moradores do prédio os chamaram após encontrarem o idoso desacordado. Durante a avaliação inicial, foi constatado que a vítima apresentava cianose generalizada, não possuía sinais vitais e não havia indícios de violência ou elementos que sugerissem crime.

A Central de Operações da PM foi consultada sobre a necessidade de acionar a perícia criminal, mas, após análise, não houve indicação de que o caso configurasse infração penal. Assim, foi solicitada a funerária de plantão para realizar a remoção do corpo.

No interior do apartamento, os policiais encontraram um telefone celular e, por meio dele, conseguiram contato com uma sobrinha da vítima. Um vizinho relatou à equipe que o idoso havia comentado, pouco antes, que estava passando mal após ingerir um macarrão instantâneo.

Cerca de dez minutos depois, ao retornar para verificá-lo, o encontrou caído próximo à porta, sem resposta. Outra moradora do prédio acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, que realizou manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local.