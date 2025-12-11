Lei de autoria do deputado Laerte Gomes reforça prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele em Rondônia

Com a chegada de mais um Dezembro Laranja, o alerta sobre os cuidados com a pele volta a ganhar destaque em Rondônia. A campanha, instituída oficialmente no estado por meio da Lei 2.293/2016, resultado do Projeto de Lei 271/15, de autoria do deputado Laerte Gomes (PSD), reforça a importância de ações preventivas e do diagnóstico precoce do câncer de pele, doença que mais atinge brasileiros e que, muitas vezes, evolui silenciosamente.

A iniciativa surgiu a partir de uma sugestão dos dermatologistas Dr. Silmar Regis Camarini e Dra. Alessandra Dalla Martha, profissionais de Ji-Paraná que há anos realizam a Campanha Nacional contra o Câncer de Pele e que seguem liderando, em Rondônia, uma grande mobilização em defesa da saúde pública.

Neste ano, a ação está marcada para 13 de dezembro, das 9h às 15h, na Escola Marechal Rondon, em Ji-Paraná, em frente ao Ginásio de Esportes Gerivaldão. Totalmente gratuita, a campanha oferece avaliação dermatológica, triagem, diagnóstico e, quando necessário, biópsia.

“Compareça, cuide da sua saúde e aproveite essa oportunidade de ser avaliado por especialistas”, reforçam os médicos responsáveis pela mobilização.

A Lei do Dezembro Laranja determina que todo o mês de dezembro seja dedicado à conscientização e às ações educativas relacionadas ao câncer de pele. Entre os principais objetivos estão, incentivar o diagnóstico precoce, divulgar sintomas, tipos e tratamentos da doença e estimular visitas periódicas ao dermatologista.

Conscientização que faz a diferença

Inspirado no sucesso de campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, o Dezembro Laranja fortalece a mensagem de que prevenir ainda é a melhor estratégia. E esse tem sido o foco dos dermatologistas que idealizaram a lei e seguem atuando em mutirões anuais, com o apoio do deputado Laerte Gomes, autor da legislação que consolidou o tema no calendário oficial do estado.

“A prevenção continua sendo a forma mais eficaz de reduzir mortes, evitar tratamentos invasivos e garantir mais qualidade de vida à população”, concluiu o deputado.