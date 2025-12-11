Lúcio Mosquini e Dr. Luís lançam “Programa Monjaro” em Jaru

A cidade de Jaru se prepara para iniciar, já no inicio do próximo ano, um projeto inédito na saúde pública de Rondônia: o Programa Municipal de Combate à Obesidade.

A iniciativa foi idealizada pelo Deputado Federal Lúcio Mosquini em parceria com o Dr. Luís (do Hospital), atendendo a um pedido fundamental da Vereadora Tatiane, atual Presidente da Câmara Municipal de Jaru e enfermeira padrão por formação, conhecedora das necessidades da população com a devida

validação técnica de Tatiane, que possui vasta experiência na área da saúde, somada à articulação de Mosquini e Dr. Luís, permitiu desenhar um programa que trata a obesidade com a seriedade necessária. Com o apoio direto do Executivo Municipal, através do Prefeito Jeverson Lima, o projeto oferecerá tratamento de ponta aliado a uma mudança rigorosa de estilo de vida.

Inovação com a “Injeção do Momento”

O grande diferencial é a disponibilização da Tirzepatida – princípio ativo do medicamento Mounjaro – nas dosagens de 2,5mg, 5mg, 7,5mg e 10mg. A substância é considerada hoje uma das mais eficazes do mundo para o tratamento da obesidade e diabetes.

Como vai funcionar

O programa será centralizado em uma Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde) titular. O paciente passará por uma triagem médica detalhada para aferição do Índice de Massa Corporal (IMC), peso atual e grau de morbidade.

Regras Rígidas e Acompanhamento Semanal

Segundo os autores do projeto, Lúcio Mosquini e Dr. Luís, o objetivo é oferecer saúde de qualidade, mas exigindo disciplina. Para garantir a eficácia do investimento público, o paciente não levará a medicação para casa. A aplicação da injeção será realizada semanalmente, de forma presencial, dentro do Posto de Saúde.

Critérios rigorosos de permanência:

* A Balança Manda: Semanalmente, o paciente será pesado antes da nova aplicação. A continuidade do tratamento (recebimento da próxima dose) dependerá da comprovação da perda de peso na balança.

* Contrapartida do Paciente: É obrigatório demonstrar esforço real na perda de peso.

* Equipe Multidisciplinar: A Prefeitura fornecerá nutricionista e programa de atividades físicas.

O projeto une a força política de Jaru ao conhecimento técnico de seus gestores, visando combater doenças associadas ao excesso de peso com responsabilidade e resultados concretos.