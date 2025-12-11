Rosangela Donadon solicita ação do Programa “Rondônia Cidadã” para atender moradores do Setor 06 em Jaru

A deputada Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), solicitando com urgência a realização de uma ação do Programa “Rondônia Cidadã”, no Setor 06, no município de Jaru.

A solicitação (leia no final da matéria) visa atender uma demanda crescente da comunidade, que enfrenta dificuldades para acessar serviços básicos de documentação e saúde.

Segundo a parlamentar, moradores do Setor 06 têm relatado obstáculos significativos para conseguir atendimento voltado à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (RG).

Desde a implantação do novo modelo nacional, a busca pelo serviço aumentou em todo o estado, provocando escassez de vagas, longas filas e, em muitos casos, a necessidade de deslocamento para bairros e unidades mais distantes.

Rosangela destaca que esta situação afeta especialmente famílias com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que dependem da rede pública e nem sempre têm condições de se deslocar para outros pontos de atendimento. Para a deputada, a presença do Programa “Rondônia Cidadã” no local representaria um avanço imediato no acesso aos serviços, reduzindo o sofrimento das famílias jaruenses.

Além da emissão de documentos, a indicação também solicita que a ação inclua atendimentos médicos essenciais. Entre as especialidades apontadas pela deputada estão ortopedia, psiquiatria, oftalmologia e clínica geral, além de serviços de triagem e encaminhamentos. Segundo ela, essas áreas estão entre as mais procuradas no município, onde a população enfrenta longos períodos de espera nas unidades de saúde.

A parlamentar reforça que levar esses atendimentos ao Setor 06 contribuirá diretamente para suprir necessidades urgentes da comunidade, beneficiando principalmente trabalhadores, mulheres, idosos e famílias que dependem exclusivamente do SUS. “É uma medida que aproxima o poder público das pessoas que mais precisam e garante dignidade no acesso aos serviços essenciais”, destacou Rosangela.

Por fim, a deputada afirmou confiar na sensibilidade do Governo e da SEAS para atender ao pedido com a urgência que o caso exige. Ela destacou ainda seu compromisso de continuar buscando ações que ampliem o acesso à saúde e à cidadania em todos os municípios de Rondônia.