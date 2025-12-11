VÍDEO: conheça os irresistíveis panetones da Milklandia no Shopping Jardins em Vilhena

Se você ainda não visitou o quiosque da Milklandia no Shopping Jardins de Vilhena, não perca a oportunidade de conferir as melhores opções de panetones da região.

Chegaram novidades irresistíveis para adoçar o seu Natal com muito sabor, criatividade e chocolate. Escolha o seu favorito e surpreenda quem você ama.

A Milklandia oferece uma variedade de sabores e tamanhos de panetones, incluindo opções recheadas. São eles: Panetone Doce de Leite, Panetone Pistache, Panetone de Frutas, Panetone Super Trufado, o exclusivo Panetone Língua de Dog (um sabor especial da marca) e o Minitone, versões menores do produto.

“São produtos de qualidade única, simplesmente irresistíveis. Imagine um panetone tão fofinho que derrete na boca, agora recheado com uma camada trufada generosa, cremosa e extremamente deliciosa. Corra e adquira o seu, pois temos poucas unidades disponíveis”, destaca a empresária Jennifer Labajos Donadon.

MILKLANDIA EM VILHENA

Inaugurada em agosto, a Milklandia em Vilhena é especializada em chocolates importados e está localizada no primeiro piso do Shopping Jardins Vilhena. No quiosque, os clientes encontram uma variedade de barras, bombons e biscoitos de marcas renomadas como Milka, Nugali, Kinder, entre outras delícias.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Venha nos visitar e experimente o melhor em chocolates e panetones nesta época especial do ano! Pedidos e informações pelo WhatsApp (069) 8491-2445.