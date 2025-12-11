Vilhena recebe 10 novos implementos agrícolas para associações rurais após articulação do vereador Samir Ali

Vilhena passa a contar com mais reforços para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Dez novos implementos agrícolas chegaram ao município e serão entregues diretamente às associações rurais, resultado de uma articulação realizada pelo vereador Samir Ali.

O parlamentar anunciou a chegada dos equipamentos em suas redes sociais e informou que os implementos foram recebidos inicialmente em Porto Velho.

A transferência para Vilhena ocorreu após uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Agricultura, responsável pelo transporte e organização da entrega oficial, marcada para esta quinta-feira, na sede da própria pasta.

Samir Ali destacou que a conquista foi possível por meio de parceria com o deputado federal Lúcio Moschini, a quem agradeceu pelo apoio na viabilização dos recursos. Segundo ele, a ação busca fortalecer diretamente as associações rurais e ampliar as condições de trabalho dos produtores locais.

De acordo com o vereador, somente em 2025 já foram obtidos 27 implementos agrícolas destinados à zona rural de Vilhena. O número é considerado significativo e contribui para ampliar a infraestrutura das famílias que dependem da agricultura para geração de renda.

Os novos equipamentos integram um conjunto de iniciativas contínuas voltadas ao setor produtivo, com foco em melhorar a produtividade, ampliar a capacidade de trabalho das associações e apoiar o desenvolvimento rural do município.