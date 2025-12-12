Colégio Militar Dom Pedro II celebra formatura de 80 alunos em Vilhena; veja galeria de fotos

Na noite de quinta-feira, dia 11 de dezembro, o Colégio Militar Dom Pedro II, Unidade II, realizou a cerimônia de formatura de 80 estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental, turmas de 2025.

O evento aconteceu na quadra coberta da unidade e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, professores, familiares e convidados especiais, tais como Patrícia Pimenta (2º Tenente BM e diretora da unidade escolar), Dejane Chauvin (vice-diretora pedagógica da unidade), Luiz Bueno (Major BM), Wesley Germiniano (Secretário Executivo Regional), Luzia Dourado (Superintendência Regional de Vilhena), Thiago Graci (representante o prefeito municipal), Osiane Germiniano (vereadora), Maria Ferrari (professor do IFRO), Lisandro Bacchus (Colégio Adventista) e Alessandro Gomes (Associação Esporte e Educação e Consciências).

A cerimônia teve início por volta das 19h00, com a abertura oficial feita pela diretora Patrícia Pimenta. Logo após, foi realizada uma intervenção religiosa conduzida pelo pastor Marcos Paulo Gomes, da Igreja Universal. O momento também contou com o tradicional juramento dos formandos, a continência ao Pavilhão Nacional e a entrega de certificados de conclusão aos alunos, reconhecendo o esforço, dedicação e compromisso demonstrados ao longo do ano letivo.

Em seu discurso, Patrícia Pimenta destacou a importância do Corpo de Bombeiros Militar como símbolo de coragem, dedicação e compromisso social. Ela reforçou que o Colégio Militar Dom Pedro II, Unidade II, tem a missão de formar cidadãos exemplares, alinhados aos valores de bravura, disciplina e altruísmo presentes na instituição militar. “Hoje, celebramos não apenas a formatura dos nossos alunos, mas também o legado de excelência e serviço que eles carregam consigo”, afirmou.

Antes do encerramento, os presentes puderam assistir a uma apresentação especial da Fanfarra “Dragões Imperiais”, formada por estudantes do colégio, que abrilhantou ainda mais a cerimônia.

INGRESSO

O ingresso ao Colégio Militar Dom Pedro II, Unidade 2, ocorre através de concurso de admissão. Para 2026, foram ofertadas 187 vagas. Candidatos foram convocados para Exame Intelectual que acontecerá neste domingo, 14 de dezembro (leia mais AQUI).

